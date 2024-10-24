رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية لكافة المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - رابط التقييمات الأسبوعية.. يبحث العديد من طلاب مختلف المراحل، عن رابط التقييمات الأسبوعية وخطوات الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع إعلان حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

رابط التقييمات الأسبوعية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إتاحة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية، مــن هـــنــــــــــــــا.

طريقة تحميل التقييمات الأسبوعية

أولًا: الدخول على موقع وزارة التعليم الإلكتروني.

ثانيًا: الضغط على المنصات الإلكترونية.

ثالثًا: اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

رابعًا: اختيار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

خامسًا: اختيار الصف الدراسي.

سادسًا: الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

سابعًا: تظهر كافة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

ثامنًا: يختار الطالب المادة المراد.

تاسعًا: الضغط على علامة التحميل.

درجات التقييمات الأسبوعية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقييمات الأسبوعية يتم احتسابها من أعمال السنة، ويتم احتساب 5 درجات على التقييمات الأسبوعية، من درجات أعمال السنة للطالب، ويتم خصم درجات إذا لم يقم الطالب بأداء التقييمات الأسبوعية.

الهدف من التقييمات الأسبوعية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من أداء التقييمات الأسبوعية هو التحقق من مدى تحقيق نواتج التعلم للموضوعات التي تم تدريسها للطلاب خلال الأسبوع، ومعرفة نقاط القوة والضعف والعمل على تقويتها.

طريقة أداء التقييمات الأسبوعية

وتتمثل طريقة أداء التقييمات الأسبوعية في تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى 3 مجموعات بالتساوي، ويتم توزيع التقييمات الأسبوعية على هذه المجموعات، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة التنويع في التقييمات الأسبوعية، لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتابعت الوزارة، أنه تتضمن أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 أسئلة من التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي والأداء الصفي التي يتم عقدها للطلاب طوال الاسابيع الماضية.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

وبشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية، أكدت وزارة التعليم، أن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ليس لها أي أساس من الصحة، وكل ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة.