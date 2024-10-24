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جامعة حلوان تطلق دورة التربية الخاصة لتأهيل متخصصين في دعم ذوي الهمم - أخبار كلمتك

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جامعة حلوان تطلق دورة التربية الخاصة لتأهيل متخصصين في دعم ذوي الهمم - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تطلق دورة التربية الخاصة لتأهيل متخصصين في دعم ذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:17 مساءً -  أطلقت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان دورة "التربية الخاصة" المستوى الأول، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

 

جامعة حلوان 

وتغطي الدورة أربعة محاور رئيسية تشمل التخاطب، والتوحد، وصعوبات التعلم، ولغة الإشارة، حيث يشارك في تقديمها 15 محاضرًا متخصصًا، بجانب 9 من هيئة الإشراف، وتستمر حتى 14-11-2024.

دعم ذوي الهمم وتعزيز المشاركة المجتمعية

 وتأتى الدورة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم ذوي الهمم وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال إعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع احتياجاتهم بكفاءة.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في مجال التربية الخاصة، مع التركيز على مهارات التخاطب واللغة، وإعداد أخصائيين مؤهلين في مجال التخاطب. كما تسعى إلى اكتشاف ودعم قدرات الطلاب وتعزيز التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة من خلال مزيج من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

ويشرف على تنفيذ الدورة  اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد عبد المنعم، مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

وتتميز الدورة بتركيزها على مساعدة الطلاب في تحديد أهدافهم المهنية والتخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم، مع تطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في مجال التربية الخاصة.

تعكس هذه المبادرة التزام جامعة حلوان بتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تأهيل الكوادر الشابة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في دعم ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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