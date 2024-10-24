برنامج المنح الصغيرة يعقد اجتماع المنصة المحلية للمرحلة السابعة بإقليم جنوب الصعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:05 مساءً - عقد برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) اجتماع المنصة المحلية لمشروعات المرحلة السابعة لإقليم جنوب الصعيد، يوم الخميس 24 أكتوبر، بحضور الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني للبرنامج، والدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية للبرنامج.

حظي الاجتماع بمشاركة كبيرة من جانب أعضاء المنصة المحلية من شركاء برنامج المنح الصغيرة بمحافظتي قنا والأقصر، سواء من ديوان عام المحافظة، والمسؤولين التنفيذيين من المديريات المعنية، والتى تشمل الزراعة والري والبيئة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومى للمرأة، وفرع جهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى الجمعيات القائمة بتنفيذ المشروعات الممولة من برنامج المنح الصغيرة، والتى يبلغ عددها 9 مشروعات، منها 6 مشروعات بمحافظة الأقصر، و3 مشروعات بمحافظة قنا.

وبعد الكلمات الافتتاحية للقاء، عرضت الجمعيات المشروعات التي تقوم بتنفيذها، والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة حتى الآن، ثم دارت مناقشات مفتوحة بين أعضاء المنصة، حول أهمية التنسيق بين المشروعات والجهات الشريكة، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة، لضمان مشاركة السيدات والفتيات في المشروعات، وكذلك عنصر الاستدامة و دور الجامعات والمؤسسات التعليمية، سواء من حيث توعية الشباب، أو من حيث تقديم الدعم الفني والعلمي للأنشطة الخاصة بالمشروعات المختلفة.

وتشهد محافظة الأقصر تنفيذ 6 مشروعات، ضمن المرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، تشمل:

- تطبيقات الزراعة المتجددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، تنفذه الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية.

- السياحة البيئية والإدارة المستدامة لمحمية الدبابية، تنفيذه جمعية أبو بكر لتنمية المجتمع بالطود.

- توفير فرص كسب العيش بالتدريب على إعادة تدوير روث الخيول إلى سماد عضوي، تنفذه جمعية نور الإسلام الخيرية.

- معاً من أجل بناء مرونة مناخية «قرية خضراء»، تنفذه جمعية معاً للتنمية بأصفون.

- معاً من أجل بناء مجتمعات زراعية مستدامة، تنفذه جمعية رواد المستقبل للتنمية الاقتصادية بالمحاميد بحري.

- استخدام الطاقة المتجددة في الممارسات الزراعية «بادر»، تنفذه جمعية أم القرى لتنمية المجتمع.

كما تشهد محافظة قنا تنفيذ 3 مشروعات، تشمل:

- مكافحة التلوث البيئي وتدهور الأراضي الزراعية «بداية خير»، تنفذه جمعية كرامة للتنمية الشاملة بالأشراف.

- الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية «سفير الخير»، تنفذه جمعية تنمية المجتمع بنقادة.

- الإدارة المستدامة لمواردنا الطبيعية، تنفذه جمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية.