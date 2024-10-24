«بيان بدرجات الحرارة».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:44 مساءً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن أحداث تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، ودرجات الحرارة في محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن نشاط الرياح مستمر اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، مع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

أجواء حارة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا

وتابعت الهيئة، أن الأجواء اليوم تميل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، وهي كالتالي:

حالة البحر المتوسط اليوم

أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط، تكون من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر اليوم

أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 24 أكتوبر

- درجات الحرارة في القاهرة العظمى 27 18

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 27 الصغرى 17

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 27 الصغرى 18

- درجات الحرارة في بنها العظمى 26 الصغرى 18

- درجات الحرارة في دمنهور العظمى 26 الصغرى 19

- درجات الحرارة في وادي النطرون العظمى 27 الصغرى 18

- درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 26 الصغرى 18

- درجات الحرارة في المنصورة العظمى 26 الصغرى 17

- درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 27 الصغرى 17

- درجات الحرارة في شبين الكوم العظمى 26 الصغرى 17

- درجات الحرارة في طنطا العظمى 26 الصغرى 18

- درجات الحرارة في دمياط العظمى 26 الصغرى 21

- درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 27 الصغرى 23

- درجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى 16

- درجات الحرارة في السويس العظمى 25 الصغرى 19

- درجات الحرارة في العريش العظمى 27 الصغرى 14

- درجات الحرارة في رفح العظمى 26 الصغرى 15

- درجات الحرارة في رأس سدر العظمى 29 الصغرى 20

- درجات الحرارة في نخل العظمى 26 الصغرى 11

- درجات الحرارة في كاترين العظمى 24 الصغرى 09

- درجات الحرارة في الطور العظمى 27 الصغرى 19

- درجات الحرارة في طابا العظمى 26 الصغرى 18

- درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 29 الصغرى 22

- درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 21

- درجات الحرارة في العلمين العظمى 27 الصغرى 21

- درجات الحرارة في مطروح العظمى 26 الصغرى 22

- درجات الحرارة في السلوم العظمى 23 الصغرى 19

- درجات الحرارة في سيوة العظمى 26 الصغرى 15

- درجات الحرارة في رأس غارب العظمى 30 الصغرى 21

- درجات الحرارة في الغردقة العظمى 30 الصغرى 20

- درجات الحرارة في سفاجا العظمى 31 الصغرى 20

- درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 31 الصغرى 21

- درجات الحرارة في شلاتين العظمى 32 الصغرى 22

- درجات الحرارة في حلايب العظمى 29 الصغرى 23

- درجات الحرارة في أبو رماد العظمى 30 الصغرى 22

- درجات الحرارة في رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 22

- درجات الحرارة في الفيوم العظمى 28 الصغرى 19

- درجات الحرارة في بني سويف العظمى 28 الصغرى 18

- درجات الحرارة في المنيا العظمى 29 الصغرى 16

- درجات الحرارة في أسيوط العظمى 29 الصغرى 15

- درجات الحرارة في سوهاج العظمى 30 الصغرى 17

- درجات الحرارة في قنا العظمى العظمى 31 الصغرى 19

- درجات الحرارة في الأقصر العظمى 32 الصغرى 17

- درجات الحرارة في أسوان العظمى 33 الصغرى 19

- درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 32 الصغرى 18

- درجات الحرارة في أبو سمبل العظمى 33 الصغرى 20