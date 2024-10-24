جامعة حلوان ونقابة الصحفيين يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:44 مساءً - استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين والوفد المرافق له، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الصحية والطبية "القسم الإقتصادى"، لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم بأفضل المعايير داخل "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان، وجاء ذلك ضمن التعاون المثمر بين جامعة حلوان ونقابة الصحفيين.

وقد وقعت جامعة حلوان، ممثلة في مستشفي بدر الجامعي، اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، ووقع الاتفاقية الدكتور وائل عمر خليفة، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والأستاذ محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأعرب " قنديل" عن سعادته بهذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين، مؤكدا خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الريادي للجامعة في تقديم خدمات مجتمعية متميزة، وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية، لا سيما تلك التي تلعب دوراً محورياً في نشر التوعية وبناء الوعي المجتمعي، مثل نقابة الصحفيين. مضيفا أن هذه الاتفاقية تعزز من رسالة الجامعة في دعم قضايا التعليم والصحة بما يخدم الصالح العام.

وتشمل اتفاقية التعاون الخدمات الطبية المقدمة الكشف بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وإجراء كافة العمليات الجراحية، والفحوصات المعملية والأشعة.

حيث أن المستشفى بها أطباء متخصصين على أعلى المستويات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة حلوان في مختلف التخصصات الطبية.

ويسري العقد لمدة عام قابل للتجديد تلقائياً، ويتيح للصحفيين وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية من خلال بطاقة مشروع علاج الصحفيين سارية المفعول أو بطاقة خدمة أقارب الصحفيين.

فى ذات السياق، أوضح الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن تلك الخطوة تأتى ضمن الجهود المبذولة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين، لأعضاء النقابة وأسرهم وتوفير خدمات طبية وصحية أفضل فى كل المدن والمحافظات.. مشيراً أن نقابة الصحفيين هى أول نقابة تقدم الرعاية الصحية والطبية المتكاملة مع مؤسسة حكومية أكاديمية مرموقة متمثلة فى: "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب البشرى لجامعة حلوان فى المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية.

وقال نقيب الصحفيين، أن هذا البروتوكول هو مقدمة للتعاون بين النقابة والجامعة فى عدة مجالات بينها تقديم خدمات التدريب.. مشيراً إلى أن النقابة تفتح أبوابها لطلاب شعبة الإعلام بالجامعة للتدريب داخل مركز التدريب بالنقابة.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى محمد الجارحى، رئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية بالنقابة، أن توقيع بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين وجامعة حلوان، سيسمح لعدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم المقيمين فى كلاً من مدن ومناطق: "العاصمة الإدارية، بدر، الشروق، حدائق العاصمة، هليوبوليس الجديدة، والمستقبل" فى تلقى خدمات صحية وطبية متميزة قريبة من أماكن سكنهم. لافتاً أنه سيرفع عنهم عبء المشاقة والجهد لتلقى مثل تلك الخدمات فى وسط القاهرة والتى تبعد أكثر من 100 كيلو متر ذهاب وعودة بخلاف شدة الزحام المستمر.

مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات صحية متكاملة ومتميزة، وتم اختيار "مستشفى بدر الجامعى"، نظراً لما تملكه من أجهزة صحية تعتبر هى الأحدث فى المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، خصوصاً بعد عمليات التطوير التى شهدتها فى الفترة الأخيرة ورفع قدرتها السريرية من: "100 سرير إلى 230 سرير"، بجانب إدارتها التى تمتلك كوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس فى المجال الطبى وإدارة المنشآت الصحية فى مصر والوطن العربى.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، اللواء محمد أبو شقة أمين عام.

ومن جانب نقابة الصحفيين الكاتب الصحفى محمد الجارحى، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية فى نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى تامر هلال، رئيس قسم المدن الجديدة فى بوابة الجمهورية، إيهاب أحمد نائب مدير عام نقابة الصحفيين، وأحمد الفخرانى مدير التعاقدات بالإدارة الطبية فى نقابة الصحفيين.