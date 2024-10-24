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بعد عرضها بالمتحف المصري بالتحرير، تعرف على محاكاة العرض المتحفي لمصطبة حسي - رع - أخبار كلمتك

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بعد عرضها بالمتحف المصري بالتحرير، تعرف على محاكاة العرض المتحفي لمصطبة حسي - رع - أخبار كلمتك

بعد عرضها بالمتحف المصري بالتحرير، تعرف على محاكاة العرض المتحفي لمصطبة حسي - رع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة متنوعة من الأثاث الجنائزي لـ حسي رع تعود إلى حفائر جيمس ادوارد كوييل، وذلك ضمن محاكاة العرض المتحفي لمصطبة حسي-رع.
 

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العرض المتحفي لمصطبة حسي-رع

وتتكون القطع المعروضة بشكل رئيسي من قطعة صغيرة مصقولة من عظم الحيوان منقوشة باسم وألقاب حسي رع «سيد الكتبة الملكيين، الأب الإلهي مين عظيم العشرة في مصر العليا»،  وقطعة مزخرفة بزخارف الريش وقطعة من العظم منقوشة باسم وألقاب غير مكتملة لحسي رع «سيد الكتبة الملكيين الذي هو يرى»، وأجزاء تمثل اقراص العقيق والستياتيت وتمیمتان من الخرز تمثل عقدة إيزيس رمز الحماية، مثقوبة طولّيًا، وخزف مصفر، وأربع قطع من البلاطات أو اللوحات بها ثقوب.
 

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علامات النقش علي القطع الأثرية 

وتظهر على إحدي القطع علامات خدش قبل عملية الحرق مصنوعة من الخزف المزجج. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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