مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - واصل أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

مدير تعليم القاهرة يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية

وكان في استقباله أحمد شعبان مدير عام الإدارة، وإيمان رفعت مديرة المدرسة.

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وتابع الصفين الأول والثاني الثانوي، واطمأن على سير العملية التعليمية وانضباطها، كما اطمأن على نسبة حضور الطالبات والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية، وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بأداء الواجبات.

وتفقد "موسى" نشاط المكتبة وشجع بناته الطالبات على أهمية القراءة لإثراء معلوماتهم وأوصاهم بالاشتراك في كافة المسابقات متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، ووجه بضرورة تسجيل غياب الطالبات أولًا بأول.

وفى ختام الزيارة أثنى "وكيل أول الوزارة" على الأداء المتميز لإدارة المدرسة وحسن انتظام سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

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