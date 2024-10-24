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مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول - أخبار كلمتك

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مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول - أخبار كلمتك

مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - واصل أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

مدير تعليم القاهرة يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية 

وكان في استقباله أحمد شعبان مدير عام الإدارة، وإيمان رفعت مديرة المدرسة.

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تكليفات عاجلة من تعليم القاهرة بشأن سداد المصروفات وكثافة الفصول

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مدير تعليم القاهرة: تطبيق الانضباط داخل المدارس أساس نجاح العملية التعليمية

وتابع الصفين الأول والثاني الثانوي، واطمأن على سير العملية التعليمية وانضباطها، كما اطمأن على نسبة حضور الطالبات والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية، وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بأداء الواجبات.

وتفقد "موسى" نشاط المكتبة وشجع بناته الطالبات على أهمية القراءة لإثراء معلوماتهم وأوصاهم بالاشتراك في كافة المسابقات متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، ووجه بضرورة تسجيل غياب الطالبات أولًا بأول.

وفى ختام الزيارة أثنى "وكيل أول الوزارة" على الأداء المتميز لإدارة المدرسة وحسن انتظام سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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