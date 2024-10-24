أنشطة خدمية للمبادرة الرئاسية "بداية" لمواطني الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتى تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.



اطلع المحافظ على أنشطة مديرية الشئون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لــ مليون و363 مواطنا خلال أسبوع، شملت مبادرات ١٠٠ صحة، عمليات جراحية، صرف أدوية، تطعيمات، خدمات تنظيم الأسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوى،علاج طبيعى، أسنان، أشعة، رعاية مركزة، الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، أسنان وعلاج طبيعى.



كما تابع محافظ الجيزة فاعليات مبادرة "بداية " التي نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة، بتنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي الإسكان البديل بمدينة 6 أكتوبر، وتم تقديم الخدمة الطبية لـــ 300 مواطن شملت رمد وأنف وأذن وحنجرة وأسنان وعظام وجلدية وتحاليل وأشعة، وتم تقديم الأدوية بالمجان للمترددين.



بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي بالتعاون مع عيادات راعي مصر لخدمة وبناء الإنسان بمقر المجلس بالهرم قامت بتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية بالمجان على 200 سيدة فى تخصصات الباطنة، الأسنان، الرمد" فحص قاع العين"، النظارات، الجلدية، الأنف وأذن، العظام، قياس ضغط الدم والسكر، عيادات صحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدى.



وخلال القافلة تم عقد ندوة للحديث عن المبادرة الرئاسية بداية والخدمات التى تقدمها فى مجالات الرياضة، الثقافة، العمل والصحة،كما تم التعريف بالخدمات التى يقدمها فرع المجلس بالجيزة من خلال الخط الساخن “15115” من استشارات قانونية وبرامج تدريب على مختلف الحرف التى تحقق التمكين الاقتصادى للسيدات بالاضافة الى الحديث عن التوعية بسرطان الثدي والإسعافات الأولية لفريق مبادرات صحة المرأة لوزارة الصحة.



كما قام فرع المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع الاحوال المدنية بالجيزة باستخراج بطاقة رقم قومى بالمجان لعدد 270 سيدة من المعيلات، المطلقات، الأرامل والأسر الأكثر احتياجا بأطفيح، العياط، الصف ومنشأة القناطر، وتم عقد ندوة للسيدات المستفيدات للتعريف بمبادرة " بداية " وما تقدمه من خدمات بالمجان فى مجالات ومنها " بطاقتك حقوقك " إضافة إلى القوافل الطبية والثقافية فى " الصحة، الثقافة " وبرامج التدريب بغرض تحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب " وما يوفره من فرص للتدريب وتسويق للمنتجات.



وفى مجال التضامن الاجتماعى نظمت المديرية قافلة طبية على مدار يومين لأهالى أبو صير بمركز ومدينة البدرشين، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتم الكشف على 1876 مواطنا فى تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية وأنف وأذن ورمد وعظام، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



كما قامت المديرية بتوزيع 60 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمنطقة الزيدية بمركز ومدينة أوسيم.



كما قامت مديرية العمل بعقد ندوة تثقيفية بشركة ذى كواليتي بالسادس من أكتوبر بحضور 68 عاملا للحديث عن الحقوق والواجبات للعمال فى قانون العمل، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بتلك المنشآت.

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