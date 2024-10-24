وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان لمحركات الديزل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على تفقد شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث أكد أنه يولي أهمية خاصة إلى المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية وذلك فى إطار حرصه على التواجد بين العاملين والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية.

واطلع الوزير " محمد صلاح " خلال الجولة التفقدية على ما استعرضه المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل عن أنشطة الشركة "م/909 الحربى" والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخرًا من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة، كما قام الوزير بالإطلاع على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخليًا وخارجيًا والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقًا لأحدث نظم التصنيع بما يساهم في تحقيق خطة الدولة في تعزيز القيمة المضافة للصناعة وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوفير العملات الحرة.

محمد صلاح: الشركة تسعى إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين

وأوضح الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة التفقدية أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين حيث تنتج الشركة محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة.

ولفت إلى أن "حلون لمحركات الديزل" تشارك فى مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوانب السد العالي بالسيليكات، إنشاء ۹۰ محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.

وعقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد خط إنتاج موفرات المياه الذكية وكذا خط إنتاج مهمات الرباط بالشركة (مصنع 909 الحربي)، وحرص خلال الجولة على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية مؤكدًا أنهم هم رأس مال الشركة الحقيقي، كما أصدر سيادته خلال الجولة توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.

وحضر الجولة التفقدية بالشركة (مصنع 909 الحربي) مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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