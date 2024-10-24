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الشهر العقاري يعتمد رسائل نصية لإبلاغ المواطنين بالمعاملات - أخبار كلمتك

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الشهر العقاري يعتمد رسائل نصية لإبلاغ المواطنين بالمعاملات - أخبار كلمتك

الشهر العقاري يعتمد رسائل نصية لإبلاغ المواطنين بالمعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - عمم قطاع الشهر العقاري والتوثيق، كتاب دوري بعدم استخراج أي توكيل الا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل، بكافة خدمات التوثيق بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الكتاب الدوري رقم 116 لسنة 2024 والذى عممته على جميع مكاتب وأفرع التوثيق والذى تضمن ضرورة إدراج رقم هاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك في التطبيق المعمول به في مكاتب التوثيق المميكنة لأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بفروع التوثيق.

ويقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل، وفي حالة قيام الموكل بالغاءه يتم ارسال رساله نصية للوكيل بإخباره بأن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل وكذلك الحال، في باقي المعاملات من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة وذلك بعد الانتهاء من الربط الرقمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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