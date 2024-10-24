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رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:59 صباحاً -  نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43، الصادر في 24 أكتوبر 2024، قرارين جديدين اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بسوهاج لإقامة محطة رفع صرف صحى، واعتبار مشروع إنشاء محور ماريا بناحية العامرية بالإسكندرية منفعة عامة.

 

وجاء القراران كالتالي:
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2504 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 402 متر مربع، زمام قرية المشاودة الشرقية ناحية قرية بيت علام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3079 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء محور ماريا بناحية العامرية بمحافظة الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة.


ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى الالزمة، لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

 


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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