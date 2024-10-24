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في «يوم المنظمة الأممية».. مصر تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي - أخبار كلمتك

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في «يوم المنظمة الأممية».. مصر تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي - أخبار كلمتك

في «يوم المنظمة الأممية».. مصر تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - أكدت مصر التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المنظمة الأممية.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس»، اليوم الخميس، بهذه المناسبة إنه على مدار 79 عاماً، عملت مصر والأمم المتحدة معاً عن كثب ليكون العالم أكثر أمنًا وسلاماً.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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