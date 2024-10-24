في «يوم المنظمة الأممية».. مصر تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - أكدت مصر التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المنظمة الأممية.
وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس»، اليوم الخميس، بهذه المناسبة إنه على مدار 79 عاماً، عملت مصر والأمم المتحدة معاً عن كثب ليكون العالم أكثر أمنًا وسلاماً.
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