الرئيس السيسي: ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ازدواجية المعايير وغياب العدالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع بريكس اليوم يأتي في ظل ظروف دولية دقيقة من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

بث مباشر جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش»

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بقمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، أن ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ما وصل إليه النظام العالمي من ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة والعدالة.