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الرئيس السيسي: ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ازدواجية المعايير وغياب العدالة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ازدواجية المعايير وغياب العدالة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ازدواجية المعايير وغياب العدالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع بريكس اليوم يأتي في ظل ظروف دولية دقيقة من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

بث مباشر جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش»

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بقمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، أن ما يحدث في غزة ولبنان دليل على ما وصل إليه النظام العالمي من ازدواجية المعايير وغياب المحاسبة والعدالة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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