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الرئيس السيسي: يجب تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: يجب تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: يجب تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لمساعدة نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، أن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظرف دولي دقيق من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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