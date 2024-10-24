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التعليم تحسم الجدل وتكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

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التعليم تحسم الجدل وتكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

التعليم تحسم الجدل وتكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ليس لها أي أساس من الصحة، وكل ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

لا تغيير في آليات أعمال السنة

وأوضحت وزارة التعليم، أن كافة القرارات الوزارية التي تم إصدارها منذ بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2024-2025، بما فيها الآليات والضوابط الخاصة بأعمال السنة، كما هي دون أي تغيير.

درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية يتم احتساب درجاتها ضمن أعمال السنة، وتقدر الواجبات المنزلية بــ 5 درجات والتقييمات الأسبوعية بــ 5 درجات، من إجمالي درجات أعمال السنة للطالب.

الهدف من التقييمات الأسبوعية

وأضافت الوزارة، أن الهدف من التقييمات الأسبوعية للطلاب، هو الوصول والوقوف على مدى تحقيق نواتج التعلم للموضوعات الدراسية التي تم شرحها للطلاب خلال الأسبوع، لمعرفة نقاط القوة والضعف والعمل على تقويتها وتعزيزها.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

طريقة أداء التقييمات الأسبوعية

وحددت الوزارة طريقة أداء التقييمات الأسبوعية، والتي تتمثل في تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى ثلاث مجموعات بالتساوي، ويتم توزيع التقييمات الأسبوعية على هذه المجموعات، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة التنويع في التقييمات الأسبوعية، لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتزامنًا مع اقتراب موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل، أكدت وزارة التعليم على أن الاختبارات الشهرية تأتي من الأسئلة التي تم تناولها خلال التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية التي يتم عقدها للطلاب.

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«التعليم»: أسئلة امتحانات شهر أكتوبر من التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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