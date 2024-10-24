«بحوث النباتات» ينظم ورشة عمل حول أمراض النبات وإنتاج تقاوي الخضر في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - نظم معهد بحوث أمراض النباتات ورشة عمل بالتعاون مع جمعية أمراض النبات المصرية، تحت عنوان «أمراض النبات وإنتاج تقاوي الخضر في مصر (الأبعاد والتحديات)، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محسن أبو رحاب، مدير المعهد: إن الورشة شهدت حضور لفيف كبير من السادة العلماء والباحثين بمعهد بحوث أمراض النباتات، وعدد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، والمراكز البحثية الأخرى وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وكذلك بعض مديري المعاهد البحثية والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات بوزارة الزراعة وعدد كبير من الطلبة والدارسين.

و ناقشت الورشة على مدار يومين عدد (7) ورقات عمل تناولت العقبات والمعوقات والحلول المقترحة لاستنباط الأصناف والهجن لمحاصيل الخضر، وكذلك كيفية إنتاج تقاوي خضر خالية من الأمراض الفطرية والفيروسية، وكذلك تحديات إنتاج تقاوي الخضر في مصر بين الحاضر والمأمول، وأيضا الإجراءات اللوجستية الخاصة بتسجيل واعتماد أصناف الحاصلات الزراعية وكيفية حماية الأصناف النباتية من خلال تفعيل الملكية الفكرية للأصناف النباتية المستنبطة محليا.

وأضاف «أبو رحاب» أن الورشة انتهت إلى توصيات هامة تساعد في إيجاد حلول هامة في مجال استنباط سلالات وهجن خضر محلية من أجل تقليل الاعتماد على استيراد تقاوي محاصيل الخضر من الخارج وتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تكلف ميزانية الدولة فاتورة كبيرة بالعملة الأجنبية سنويا.

وفي نهاية الورشة تم تكريم شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص والجهات الراعية للورشة وبعض القيادات وكذلك تكريم بعض رموز جمعية أمراض النبات المصرية واللجنة المنظمة لورشة العمل.