حروب غزة ولبنان وأوكرانيا الأبرز، رسائل قوية من بوتين للعالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة بريكس بلس في مدينة قازان الروسية أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس الروسي كالتالي:

يجب مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب وهي عملية معقدة.

هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على القواعد، وتحاول الهيمنة على كل شيء، وتحارب الدول التي تود المشاركة والتعاون مع "بريكس.

تقوم هذه الدول بالتلاعب بصندوق النقد الدولي وتستخدم أساليب خبيثة غير شرعية تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة وتصعيد الأزمات القديمة.



يجب مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب وهي عملية معقدة.

إحدى هذه الأزمات الأزمة الأوكرانية حيث تنتهك أوكرانيا حقوق الروس ويحاولون هزيمة روسيا استراتيجيا ومن يقوم بذلك لا يعرف تاريخ روسيا ولا يعرفون وحدة وإرادة الشعوب الروسية.

أزمة الشرق الأوسط تثير القلق وهو ما تحدثت بشأنه “تصعيد الأزمات القديمة”.

العمليات القتالية في غزة انتشرت إلى لبنان وتؤثر على كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.

تزداد الأزمة حدة بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون ويتم تدمير المدارس والمستشفيات، ونقترح التفكير ومحاولة الإسهام في حل هذه المشاكل.

منذ بداية الأزمة حاولنا مع أعضاء بريكس وغيرها من المنصات الدولية، كان هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء بريكس من أجل محاولة إيصال المساعدات للمتضررين.

يجب أن تكون التسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

لا يزال المواطنون يعيشون في قلق من تكرار الأزمات، والمطالب الأساسية للسلام والاستقرار تأتي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة.

الدول الممثلة هنا لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، وهو ما نستخدمه للمساعدة في ضمان الأمن العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقترحت روسيا إقامة منظومة أمن عادلة وغير متجزئة في منطقة أوراسيا وهو ما يساعد على تطوير المنطقة.

على مدى ثمانين عامًا كان ميثاق الأمم المتحدة هو القانون الذي يحكم العلاقات الدولية ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم.

يجب تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الأوضاع الاقتصادية في العالم تغيرت ويجب أن تعكس منظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه التغيرات.

رأينا دور الأمم المتحدة كمركز لتوافق الشعوب يجب تحدي التهديدات بما في ذلك مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة بما في ذلك باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل.

يجب البحث عن آليات بديلة خالية من الإملاءات والعقوبات والحصار، وتبادل المعلومات وتطوير وسائل النقل، بما في ذلك طريق "شمال- جنوب" وطريق الممر الشمالي القطبي.

على جدول أعمالنا يجب أن تكون هناك حلول للتغير المناخي والاحترار العالمي، وروسيا بشكل كبير ونشط تشارك في العمليات الدولية لمواجهة تحديات المناخ.

روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يصل نسبة الانبعاثات الكربونية بأقل من 5%.

قمنا بتصدير أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية لدول العالم.

لا بد من إقامة مركز يعنى بالمواد الزراعية بما في ذلك الحبوب لتوزيعها بشكل عادل. أشير هنا إلى أن روسيا منفتحة على التعاون مع دول الجنوب والشرق لإقامة عالم أكثر عدلا يحترم التطور السيادي ورغبة الشعوب والثقافات والأديان والقيم.

لقاؤنا اليوم سيسهم في حل الكثير من القضايا الإقليمية محل الاهتمام.

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