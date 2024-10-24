الصحفيين توقع برتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خالد البلشي نقيب الصحفيين والوفد المرافق له، وذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الصحية والطبية للسادة الصحفيين وأسرهم مع توفير أفضل المعايير داخل مستشفى "مدينة بدر الجامعي" التابعة لكلية الطب البشري لجامعة حلوان، وذلك في إطار التعاون المثمر بين نقابة الصحفيين وجامعة حلوان والتنمية المستهدفة للقيادة السياسية في المدن الجديدة.

وعملت جامعة حلوان على توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، ووقع على الاتفاقية الدكتور وائل خليفة - المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، الكاتب الصحفي محمد الجارحي - عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

ومن جانبه أوضح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها مجلس إدارة النقابة، في إطار توفير خدمات طبية وصحية للصحفيين وأسرهم في مستشفى "بدر الجامعي" وهي نفس التي تقدم لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد نقيب الصحفيين، أن هذا البرتوكول يعد مقدمة تعاون بين النقابة وجامعة حلوان في مختلف المجالات من بينها تقديم خدمات التدريب، مضيفاً أن نقابة الصحفيين تفتح أبوابها لطلاب شعبة الإعلام بجامعة حلوان للتدريب داخل مركز التدريب بالنقابة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل - رئيس جامعة حلوان، عن مدى سعادته بهذا اللقاء المثمر والذي يهدف لتعزيز التعاون بين نقابة الصحفيين وجامعة حلوان، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو بمثابة خطوة تؤكد دور الجامعة المحوري في تقديم خدمات مجتمعية متميزة، وأكد خلال اللقاء أن الجامعة تسعى دائما لتبني أدوار هامة في التعاون مع المؤسسات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بنشر التوعية وبناء الوعي المجتمعي، وأضاف أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تعزيز من دور ورسالة الجامعة في تبني ودعم قضايا هامة كالتعليم والصحة فيما يخدم الصالح العام.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن تلك الاتفاقية تشمل الخدمات الطبية المقدمة الكشف بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وكذلك إجراء العمليات الجراحية، والفحوصات المعملية والأشعة، وأكد أن المستشفى تتضمن نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري بجامعة حلوان، ويسرى العقد لمدة عام وقابل للتجديد تلقائيا، ويمكن للصحفين الحصول على الخدمات المتاحة من خلال بطاقات مشروع علاج الصحفيين وأسرهم السارية المفعول.

ومن جانبه، أوضح محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين - رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، أن توقيع تلك الاتفاقية سيساهم لعدد كبير من الصحفيين في تلقي الخدمات الطبية المتميزة، والرفع من الأعباء والمشاق في تلقي مثل تلك الخدمات في وسط القاهرة والزحام المستمر.

وشدد الجارحي، أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يسعون بكل طاقتهم في تعزيز الخدمات الصحية لجميع أعضاء النقابة، وتوفير كافة الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء حكومية أو قطاع خاص، وأنه تم اختيار مستشفى بدر الجامعي نظراً لما تتميز به من أجهزة صحية حديثة والتطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة ورفع القدرات السريرية وتوفير نحو 230 سرير، بجانب إدارة المستشفى والتي تتكون من نخبة من أعضاء هيئة التدريس في المجال الطبي.

حضر توقيع البروتوكول بين جامعة حلوان ونقابة الصحفيين كلا من الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عامد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب البشري، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفى جامعة حلوان، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، إيهاب أحمد نائب مدير عام نقابة الصحفيين، وأحمد الفخراني مدير التعاقدات بالإدارة الطبية بالنقابة.