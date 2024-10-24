بث مباشر كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس بلس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - تنشر كلمتك بث مباشر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش».

بوتين: لابد من زيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الممثلة في بريكس لديها إمكانات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، ويتم استخدام ذلك في المساعدة في تأمين الأمن العالمي والتنمية المستدامة.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، وأذاعته قناة القاهرة الإخبارية، «كثير من دولنا قدمت مبادراتها المهمة جدا، وروسيا اقترحت إقامة منظومة أمن غير متجزئة وعادلة في المنطقة الأوراسية، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة وتنمية وتطوير الدول في هذه القارة.

وتابع: «هذه الجلسة في يوم تأسيس منظمة الامم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945، وقد سار مفعول ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مدى ثمانين عاما يعتبر هذا الميثاق أساس العلاقات الدولية والقانون الدولي».

وواصل: «الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رئيسا ومحوريا في حل الأزمات ودعم التطوير والتنمية ولابد من تعديل وإصلاح الهيئة في الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن بما في ذلك أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا، ومن الدول الممثلة هنا».