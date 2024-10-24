مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر بإطلالة ملائكية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية للراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي والسعدني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طه دسوقي بالشال الفلسطيني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:32 - أحمد عز يروي قصة مثيرة عن أول مشاركة له في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 24 عاما - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

بعد أزمته مع ليفربول وكلوب، فيديو مسرب يكشف فضيحة جديدة للحكم ديفيد كوت - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بث مباشر كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس بلس» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بث مباشر كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس بلس» - أخبار كلمتك

بث مباشر كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس بلس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - تنشر كلمتك بث مباشر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش».

بوتين: لابد من زيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الممثلة في بريكس لديها إمكانات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، ويتم استخدام ذلك في المساعدة في تأمين الأمن العالمي والتنمية المستدامة.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، وأذاعته قناة القاهرة الإخبارية، «كثير من دولنا قدمت مبادراتها المهمة جدا، وروسيا اقترحت إقامة منظومة أمن غير متجزئة وعادلة في المنطقة الأوراسية، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة وتنمية وتطوير الدول في هذه القارة.

وتابع: «هذه الجلسة في يوم تأسيس منظمة الامم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945، وقد سار مفعول ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مدى ثمانين عاما يعتبر هذا الميثاق أساس العلاقات الدولية والقانون الدولي».

وواصل: «الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رئيسا ومحوريا في حل الأزمات ودعم التطوير والتنمية ولابد من تعديل وإصلاح الهيئة في الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن بما في ذلك أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا، ومن الدول الممثلة هنا».

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق