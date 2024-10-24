بعد أيام.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - معاشات شهر نوفمبر 2024.. أيام قليلة، وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاشات شهر نوفمبر، لأكثر من 13 مليون مستفيد، وسط تساؤلات حول حقيقة زيادة المعاشات.

معاشات شهر نوفمبر 2024

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موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، في يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 لأكثر من 13 مليون مواطن، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، وفقا لقرار وزارة التضامن بـ صرف المعاشات مع بداية كل شهر.

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024 الفئة قيمة المعاش معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الأولى 1495 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الثانية 1725 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الثالثة 1840 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الرابعة 2300 جنيه معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الخامسة 2645 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة السادسة 2990 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة السابعة 3335 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الثامنة 3680 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة التاسعة 4025 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة العاشرة 4370 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيها معاشات نوفمبر لأصحاب الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيها

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2024

- ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

حقيقة زيادة المعاشات

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأخبار التي يتم تداولها بخصوص زيادة المعاشات، عارية تماما من الصحة، موضحة أن أي زيادة في المعاشات يتم الإعلان عن عبر صفحة الوزارة الرسمية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر بزيادة نسبة المعاش في شهر مارس الماضي، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات خلال شهر يوليو 2025، عملا بالقانون رقم رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35، الذي نص على زيادة المعاشات في 1 يوليو من كل عام.