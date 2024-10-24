عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير وأشرف عبد الباقي بإطلالة أنيقة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير وأشرف عبد الباقي بإطلالة أنيقة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسخر من روبرتسون بسبب نجم ليفربول الشاب - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسخر من روبرتسون بسبب نجم ليفربول الشاب - أخبار كلمتك

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

كواليس لقاء الـ 120 دقيقة، بايدن يخبر ترامب بأسرار الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

كواليس لقاء الـ 120 دقيقة، بايدن يخبر ترامب بأسرار الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا ندخر جهدًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم المصريين في لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا ندخر جهدًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم المصريين في لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لنجيب ميقاتي استمرار مصر فى تقديم كافة صور الدعم للبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لنجيب ميقاتي استمرار مصر فى تقديم كافة صور الدعم للبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - نظمت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية لكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية

انطلق المهرجان التنشيطي في 22/10/2024 ويستمر حتى 18/11/2024، بمشاركة جميع كليات الجامعة في مقراتها داخل وخارج الحرم الجامعي. ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والمجالات، تشمل الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى المعسكرات والخدمة العامة وصحف الحائط ويتولى تحكيم فعاليات المهرجان نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.

جامعة حلوان 

وتحرص الجامعة دائمًا على تنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب، وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، وزيادة وعيهم الثقافي وتبادل خبراتهم. وتدعم هذه الأنشطة العملية التعليمية من خلال إطلاق طاقات الطلاب وإضفاء جو من البهجة والسرور، مما يجعلهم أكثر تفاعلًا في حياتهم الجامعية. 

كما تساهم هذه الأنشطة في دمج الطلاب في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق انتمائهم للوطن.

ويأتي هذا المهرجان تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إيهاب عشرى أمين مدير إدارة الأسر الطلابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ننشر نموذج إقرار استلام جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق