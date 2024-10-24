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إقبال كبير على جناح وزارة التضامن بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (صور) - أخبار كلمتك

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إقبال كبير على جناح وزارة التضامن بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (صور) - أخبار كلمتك

إقبال كبير على جناح وزارة التضامن بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - يشهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من المشاركين في فعاليات المؤتمر.

وتعرض وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجناح الأنشطة والبرامج التي تعمل عليها، حيث يتم عرض نماذج لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تدعمها الوزارة، والبرنامج  القومي لتنمية الطفولة المبكرة، فضلًا عن خدمات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج.

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الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي شاركت بشكل فعال في فعاليات المؤتمر، حيث شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في عدد من الجلسات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عامًا ""CHAMPS"، وعقد جلسات لاستعراض قصة نجاح تجربة الرائدات الاجتماعيات، وبرنامج “مودة”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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