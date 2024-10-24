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إقبال كبير على جناح وزارة التضامن في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

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إقبال كبير على جناح وزارة التضامن في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

إقبال كبير على جناح وزارة التضامن في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - يشهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، إقبالاً كبيراً من المشاركين في فعاليات المؤتمر.

وتعرض وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجناح الأنشطة والبرامج التي تعمل عليها، حيث يتم عرض نماذج لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تدعمها الوزارة، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، فضلا عن خدمات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة"، والذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي شاركت بشكل فعال في فعاليات المؤتمر، حيث شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في عدد من الجلسات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتي 18 عاماً ""CHAMPS "، وعقد جلسات لاستعراض قصة نجاح تجربة الرائدات الاجتماعيات، وبرنامج مودة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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