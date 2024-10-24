بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة تجمع البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد فعاليات اليوم الختامي لقمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية.

ويشارك الرئيس السيسي في فعاليات قمة تجمع دول بريكس التي بدأت أعمالها أول أمس الثلاثاء، وتستمر حتى اليوم الخميس.

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك في فعاليات اليوم الثاني لقمة تجمع البريكس بمدينة قازان

وتتواصل اليوم فعاليات قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، وتتضمن جلستا عمل لزعماء دول المجموعة ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة، كما تتضمن أعمال اليوم الختامي مؤتمرا صحفيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة.

ويعقد اليوم اجتماعا بصيغة بريكس بلس بمشاركة ممثلين مما يقرب من أربعين دولة وسيكون من بين الدول المشاركة قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من العديد من دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلاً عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.