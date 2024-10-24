ارتفاع معدل تداول الحاويات بالموانئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و117 سيارة

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 377 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، 386 شاحنة و15 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت السفينة PRINCESS MARIA وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3900 طن بضائع و368 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، آور وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1232 راكب بموانيها.

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