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ارتفاع معدل تداول الحاويات بالموانئ - أخبار كلمتك

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ارتفاع معدل تداول الحاويات بالموانئ - أخبار كلمتك

ارتفاع معدل تداول الحاويات بالموانئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و117 سيارة 

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 377 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، 386 شاحنة و15 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت السفينة PRINCESS MARIA وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3900 طن بضائع و368 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، آور وآيلة.
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1232 راكب بموانيها. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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