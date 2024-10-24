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السيسي يصل مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة البريكس - أخبار كلمتك

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السيسي يصل مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة البريكس - أخبار كلمتك

السيسي يصل مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 10:51 ص 10/24/2024 10:51:45 AM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
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وصل  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد فعاليات اليوم الختامي لقمة تجمع البريكس.

وتتواصل اليوم فعاليات قمة تجمع دول البريكس بمدينة قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي وتتضمن جلستا عمل لزعماء دول المجموعة ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة كما تتضمن أعمال اليوم الختامي مؤتمرا صحفيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة.

ويعقد اليوم اجتماع بصيغة بريكس بلس بمشاركة ممثلين مما يقرب من أربعين دولة وسيكون من بين الدول المشاركة قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من العديد من دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية.

وشارك الرئيس السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع  بريكس، المنعقدة تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلًا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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