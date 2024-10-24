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مشاركة 22 مستشفى جامعي ومركزًا للأورام في فعاليات «أكتوبر الوردي» - أخبار كلمتك

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مشاركة 22 مستشفى جامعي ومركزًا للأورام في فعاليات «أكتوبر الوردي» - أخبار كلمتك

مشاركة 22 مستشفى جامعي ومركزًا للأورام في فعاليات «أكتوبر الوردي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:56 صباحاً - شارك في فعاليات «أكتوبر الوردي» 22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بتوعية 2200 سيدة حول أهمية الكشف المُبكر لسرطان الثدي، وذلك في اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي وفي الشهر العالمي لسرطان الثدي "أكتوبر الوردي".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي، ومُبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ونُظمت الحملة التوعوية التي نفذتها المستشفيات الجامعية ومراكز الأورام بالأقاليم الجغرافية السبع (القاهرة الكُبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد)، وتم توعية نحو (2200) سيدة حول أهمية الكشف المُبكر لسرطان الثدي، وكيفية عمل الفحص الذاتي والفحوصات الدورية اللازمة للاكتشاف المُبكر عن سرطان الثدي.

وقد تم تنظيم الحملة التوعوية في مستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام، مستشفى القصر العيني، مستشفى الدمرداش، مستشفى بدر الجامعي، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفيات جامعة بنها، مستشفيات جامعة الإسكندرية، مستشفيات جامعة المنصورة، مركز أورام المنصورة، مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مستشفى المنوفية الجامعي، مستشفيات جامعة طنطا، مستشفى بني سويف الجامعي، مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفيات جامعة أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام، مستشفى أسوان الجامعي، مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى قنا الجامعي، مركز أورام الإسماعيلية، مستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك تحت إشراف الدكتورة نرفانا حسين مقرر لجنة تنسيق مبادرة صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة.

جدير بالذكر أن المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي بدأت في يوليو 2019، وتستهدف السيدات فوق سن 18 عامًا، بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط - والسكر - والوزن - والطول) ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة بداية من عمل الاستبيان وهو 28 سؤالًا يشمل (بيانات اجتماعية، وصحية، يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المُبكر والفحص الدوري وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي).

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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