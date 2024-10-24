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إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو - أخبار كلمتك

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إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو - أخبار كلمتك

إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:50 صباحاً -  حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة ومراكزها على شهادات" الأيزو" فى مجال جودة التعليم طبقًا للمواصفات القياسية 21001 /2018، والسلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفات القياسية 45001/2018 ونظم الإدارة طبقًا للمواصفات القياسية 9001 /2015.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإهتمام بمنظومة الإعداد والتأهيل للكوادر الفنية والمهنية وفقًا لأرقى المستويات. 

وبدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن إدارة التعليم والتدريب المهنى وتطور دورها فى إعداد الكوادر المهنية فى التخصصات المختلفة وعرض تقديمى لمراحل الإعداد والتأهيل للحصول على شهادات الجودة.

 

وألقى اللواء طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة أكد فيها على حرص إدارة التعليم والتدريب المهنى على تطبيق سياسات الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية وتخريج كوادر متميزة قادرة على تنفيذ مهامها بإحترافية مع استغلال فائض الطاقات التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر التخصصية فى المجتمع المدنى.

وأعقب ذلك قيام نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بتسليم مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى شهادات الجودة بحضور عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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