المتحف المصري بالتحرير يعرض رأس قناع يرتديه كهنة أنوبيس أثناء الطقوس الدينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:50 صباحاً - عرض المتحف المصري بالتحرير رأس قناع يرتديه كهنة أنوبيس أثناء الطقوس الدينية.

معروضات المتحف المصري بالتحرير

ويظهر التمثال المعروض بالمتحف المصري بالتحرير أن الحواجب وبعض أجزاء الوجه قد تم ذهبيتها، حيث يعود الرأس إلى الفترة المتأخرة أرمانت.



وكان أنوبيس رمزًا للتحنيط والطقوس الجنائزية والمقابر، عادة ما يظهر باللون الأسود، على شكل ابن آوى أو على هيئة بشر برأس ابن آوى.



رمزية أنوبيس للتحنيط والطقوس الجنائزية والمقابر

وارتبط أنوبيس بعملية التحنيط وكان أحد عناوينه هو الذي في قاعة التحنيط.



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