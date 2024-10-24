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الرئيس السيسي يشارك اليوم في قمة «بريكس بلس» بمدينة قازان الروسية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يشارك اليوم في قمة «بريكس بلس» بمدينة قازان الروسية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشارك اليوم في قمة «بريكس بلس» بمدينة قازان الروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى قمة «بريكس بلس» بمدينة قازان الروسية، وتضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في البريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة لتجمع البريكس.

ويُلقي الرئيس السيسي كلمة - خلال قمة بريكس بلس - يؤكد فيها أهمية اجتماعات «بريكس بلس» في تعزيز التعاون «جنوب - جنوب».

بث مباشر.. قمة بريكس بلس بمشاركة الرئيس السيسي

كان الرئيس السيسي، قد ألقى كلمة في الجلسة العامة الأولى (المغلقة) لقمة البريكس بقازان صباح أمس الأربعاء، تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس بعد ظهر أمس الأربعاء، والتي عُقدت تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين» أكد خلالها أن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددا على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

ويضم تجمع البريكس حاليا «البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات العربية المتحدة».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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