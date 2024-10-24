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القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - قامت القوات المسلحة، بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم، والدفعة السابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد، بحضور اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة.

وبدأت المراسم بتقديم مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضًا عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام في آداء متميز وانضباط عسكرى راقي، كما تم تكريم أسر القادة التي سميت بأسمائهم الدفعات، وذلك تقديرًا وعرفانًا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة.

ويلي ذلك إعلان النتيجة النهائية للتخرج وحصول الخريجين على درجة الدبلوم الصحي العسكري، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، أعقبها إعلان قرار التعيين بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لآدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الصحية، وأسهم في الارتقاء بمنظومة التأهيل العلمي والطبي داخل القوات المسلحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

كما ألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع، كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على بناء أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة وفقًا لأحدث نظم التعليم والتدريب المتطورة، مطالبًا الخريجين بأن يكونوا قدوة ومثل في التفاني والإخلاص فى العمل لتظل راية مصر عاليةً خفاقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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