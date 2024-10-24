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بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

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بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:39 صباحاً - مرتبات شهر أكتوبر 2024.. بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، اليوم الخميس 24 أكتوبر، للعاملين في هيئات الدولة المختلفة.

مرتبات شهر أكتوبر 2024

ويوفر كلمتك، لزواره ومتابعيه، كل تفاصيل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024
صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر، اليوم الخميس 24 أكتوبر، على أن يستمر الصرف حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر، مع مراعاة أيام الإجازة الأسبوعية، بينما تصرف المتأخرات أيام 7 و8 و9 و10 من نفس الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر

ويمكن للعاملين في هيئات الدولة المختلفة، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، من فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر، وذلك طوال أيام الصرف.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وتصرف المرتبات في يوم الأحد 27 أكتوبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر أكتوبر
مرتبات شهر أكتوبر

قيمة مرتبات شهر أكتوبر 2024

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيها.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10200 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

-مرتبات شهر أكتوبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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