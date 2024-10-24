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القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً -  قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة في المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم، والدفعة السابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد، وذلك بحضور اللواء وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار فى دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة.

وبدأت المراسم بتقديم مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام فى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى، كما تم تكريم أسر القادة التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرًا وعرفانًا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة.

 

درجة الدبلوم الصحى العسكرى

 تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية للتخرج وحصول الخريجين على درجة الدبلوم الصحى العسكرى، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، أعقبها إعلان قرار التعيين بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

 

الارتقاء بمنظومة التأهيل العلمى والطبى داخل القوات المسلحة

 وألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الصحية والذى أسهم فى الارتقاء بمنظومة التأهيل العلمى والطبي داخل القوات المسلحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

كما ألقى اللواء وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم , مؤكدًا حرص القوات المسلحة على بناء أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة وفقًا لأحدث نظم التعليم والتدريب المتطورة، مطالبًا الخريجين بأن يكونوا قدوة ومثل فى التفانى والإخلاص فى العمل لتظل راية مصر عاليةً خفاقة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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