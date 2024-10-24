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بدء توافد الرؤساء والقادة إلى مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة البريكس - أخبار كلمتك

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بدء توافد الرؤساء والقادة إلى مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة البريكس - أخبار كلمتك

بدء توافد الرؤساء والقادة إلى مقر فعاليات اليوم الختامي لقمة البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:17 صباحاً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 10:06 ص 10/24/2024 10:06:01 AM

قمة البريكس.كلمتك
قمة البريكس.كلمتك
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وصل عدد كبير من الرؤساء والقادة والضيوف إلى مقر انعقاد فعاليات اليوم الختامي لقمة تجمع البريكس. 

وتتواصل اليوم فعاليات قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن جلستي عمل لزعماء دول المجموعة ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة كما تتضمن أعمال اليوم الختامي مؤتمرًا صحفيًّا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة.

ويعقد اليوم اجتماع بصيغة البريكس بلس بمشاركة ممثلين مما يقرب من أربعين دولة وسيكون من بين الدول المشاركة قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من العديد من دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية. 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلًا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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