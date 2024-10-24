إعلام جامعة القاهرة تشارك في مؤتمر Renmin بالصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:28 صباحاً - تشارك الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة، برؤية علمية حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتربية الصحفية، وآليات تأهيل شباب الإعلاميين لعصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بدعوة من مؤتمر العمداء للصحافة الدولية والاتصال، والذي تعقده جامعة Renmin ببكين في جمهورية الصين الشعبية 2024، حول التحديات والابتكارات العالمية في الدراسات الصحفية والاتصالية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الجامعات من مختلف دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، ومصر.

ويعد المؤتمر مجال عام للتواصل الثقافي بين عمداء كليات الإعلام في دول عدة، ويفتح الآفاق لتعاون مستقبلي بين كلية الإعلام جامعة القاهرة وكليات الإعلام في الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا.

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