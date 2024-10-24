أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 24 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:58 صباحاً - الطقس اليوم.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا ترصد فيه حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

ويوفر كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، وبالإضافة للظواهر الجوية، ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وقالت الأرصاد الجوية: إن الطقس اليوم الخميس، يكون مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

سقوط أمطار

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، اليوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين اليوم الخميس 24 أكتوبر

حالة البحر المتوسط

أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط، تكون من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فقالت، إن حالته تكون من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 24 أكتوبر

العظمى الصغرى

- درجات الحرار في القاهرة 27 18

- درجات الحرار في العاصمة الإدارية 27 17

- درجات الحرار في 6 أكتوبر 27 18

- درجات الحرار في بنها 26 18

- درجات الحرار في دمنهور 26 19

- درجات الحرار في وادي النطرون 27 18

- درجات الحرار في كفر الشيخ 26 18

- درجات الحرار في المنصورة 26 17

- درجات الحرار في الزقازيق 27 17

- درجات الحرار في شبين الكوم 26 17

- درجات الحرار في طنطا 26 18

- درجات الحرار في دمياط 26 21

- درجات الحرار في بورسعيد 27 23

- درجات الحرار في الإسماعيلية 28 16

- درجات الحرار في السويس 25 19

- درجات الحرار في العريش 27 14

- درجات الحرار في رفح 26 15

- درجات الحرار في رأس سدر 29 20

- درجات الحرار في نخل 26 11

- درجات الحرار في كاترين 24 09

- درجات الحرار في الطور 27 19

- درجات الحرار في طابا 26 18

- درجات الحرار في شرم الشيخ 29 22

- درجات الحرار في الإسكندرية 28 21

- درجات الحرار في العلمين 27 21

- درجات الحرار في مطروح 26 22

- درجات الحرار في السلوم 23 19

- درجات الحرار في سيوة 26 15

- درجات الحرار في رأس غارب 30 21

- درجات الحرار في الغردقة 30 20

- درجات الحرار في سفاجا 31 20

- درجات الحرار في مرسى علم 31 21

- درجات الحرار في شلاتين 32 22

- درجات الحرار في حلايب 29 23

- درجات الحرار في أبو رماد 30 22

- درجات الحرار في رأس حدربة 29 22

- درجات الحرار في الفيوم 28 19

- درجات الحرار في بني سويف 28 18

- درجات الحرار في المنيا 29 16

- درجات الحرار في أسيوط 29 15

- درجات الحرار في سوهاج 30 17

- درجات الحرار في قنا 31 19

- درجات الحرار في الأقصر 32 17

- درجات الحرار في أسوان 33 19

- درجات الحرار في الوادي الجديد 32 18

- درجات الحرار في أبو سمبل 33 20