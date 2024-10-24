سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:42 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، في محلات الصاغة بمصر، مقارنة بآخر تحديث له، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محافظات مصر 3730 جنيها للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس عند 4262.75 جنيه للبيع، و 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ببداية تعاملات اليوم الخميساستقرارا عند 3907.5 جنيه للبيع، و 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 ببداية التعاملات عند 3730 جنيها للبيع، و 3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم الخميس نحو 3197.25 جنيه للبيع، و 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2486.75 جنيه للبيع، و 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 ببداية التعاملات في محلات الصاغة عند 2131.5 جنيه للبيع، و 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 1598.5 جنيه للبيع، و 1592.25 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2726.5 دولارا للبيع، و 2726.23 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه عيار 22 3907.5 جنيه 3892 جنيها عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيه