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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر - أخبار كلمتك

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر - أخبار كلمتك

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:42 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، في محلات الصاغة بمصر، مقارنة بآخر تحديث له، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محافظات مصر 3730 جنيها للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس عند 4262.75 جنيه للبيع، و 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ببداية تعاملات اليوم الخميساستقرارا عند 3907.5 جنيه للبيع، و 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 ببداية التعاملات عند 3730 جنيها للبيع، و 3715 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم الخميس نحو 3197.25 جنيه للبيع، و 3184.25 جنيه للشراء.

الذهب

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2486.75 جنيه للبيع، و 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 ببداية التعاملات في محلات الصاغة عند 2131.5 جنيه للبيع، و 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 1598.5 جنيه للبيع، و 1592.25 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2726.5 دولارا للبيع، و 2726.23 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيه 3892 جنيها
عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه
عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيه

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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