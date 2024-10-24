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اعمل حسابك هطول شوية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة غدًا الجمعة - أخبار كلمتك

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اعمل حسابك هطول شوية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة غدًا الجمعة - أخبار كلمتك

اعمل حسابك هطول شوية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة غدًا الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:49 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن مناطق: “المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا”، لمدة ٨ ساعات.

وأوضحت المحافظة أن قطع المياه يبدأ من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ٢٥/ ١٠ / ٢٠٢٤ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ٢٦/ ١٠ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر  ٤٠٠ مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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