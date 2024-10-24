شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:33 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لشغل وظيفتي مراجع جودة مراقب جودة) بنظام عقد عمل.

(أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:

الشروط والأعداد المطلوبة للوظيفتين:

مراجع جودة عدد (۱) فرد مراقب جودة عدد (۱۳) فردًا

الحصول على بكالوريوس علوم زراعة طب بيطري).

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

أن يكون ملمًا بنظام الـ HACCP.

الإلمام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة:

يقتصر التقديم على الذكور فقط.

( أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا

لا يزيد من المتقدم عن (۳۰) عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

يشترط العمل بنظام النوبات.

ببطاقة تحقيق الشخصية.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وهو ويفضل عن طريق

اجهزة الحاسب الآلي وليس عن طريق الموبايلات، وذلك خلال الفترة من ۲۰۲٤/١١/١١ حتى ٢٠٢٤/١١/٢٠. على أن يتم تقديم صور المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:

البطاقة الرقم القومي سارية

شهادة الميلاد " كمبيوتر " - دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد عدد (۲) صورة شخصية.

- المؤهل الدراسي.. الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع. مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات).

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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