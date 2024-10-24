خدوا بالكم، تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:25 صباحاً - الطقس، واصلت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس الموافق 24 - 10 - 2024، مؤكدة استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما أكدت أن الأجواء تميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، أما نهارًا فتكون الأجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أما حالة البحرين أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ( 1.5: 2.5) متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج (2: 2.5) متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، وجاء كالتالي:

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