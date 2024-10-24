وظائف جديدة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:20 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجه الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن وظائف قيادية.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف المطلوبة والتي تضمنت ما يلي مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومدير عام الادارة العامة للاستشارات الهندسيه ومتابعه التنفيذ ومدير عام الادارة العامة لابحاث التربه وضبط الجودة ومدير عام الادارة القانونية.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك باليد الى الامانه الفنية للجنة الوظائف القيادية بالاداره العامة للموارد البشرية بمقر الهيئه النشر ولن ينظر الى الطلبات الوارده بالبريد

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها يوم 21 نوفمبر المقبل.

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