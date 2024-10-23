وزير الطيران يبحث مع مسئولي هواوي العالمية تطوير البنية التحتية الرقمية بالمطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا من شركة هواوي العالمية برئاسة جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وفيليكس شو الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المؤسسات بالشركة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات تطوير البنية التحتية للأنظمة التكنولوجية.

أحدث التقنيات العالمية لتطوير الخدمات الرقمية في منظومة المطارات المصرية

وخلال اللقاء، تم استعراض أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة هواوي العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، ومناقشة سُبل الاستفادة من إدخال أحدث التقنيات الرقمية لتطوير قطاع الطيران المدني، وكذلك بحث فرص التعاون المشترك في هذا المجال، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المشاريع الناجحة التي نفذتها الشركة في كبرى المطارات الدولية، ومنها مطارات هونج كونج وشنزن وشانجي التي تعتمد على استخدامات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعظيم الاستفادة من إدخال أحدث التقنيات العالمية لتطوير الخدمات الرقمية في منظومة المطارات المصرية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية مما يساهم في تطوير ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني.

تحسين كفاءة منظومة المطارات المصرية

كما أشار الحفني إلى أن التعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين مثل شركة هواوي يعد مطلبًا استراتيجيًا للتطوير ضمن رؤية الوزارة الطموحة نحو تطبيق الحلول الذكية والمتطورة في كافة المجالات، موضحًا أن هذه الجهود تساهم في تحسين كفاءة منظومة المطارات المصرية، وتحقيق تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية للمسافرين مما يدعم القدرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تطوير منظومة النقل الجوى

ومن جانبه، أعرب جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدنى، مؤكدًا على أن الجهود التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية لتطوير منظومة النقل الجوى وبخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث نظم الملاحة الجوية والاتصالات، معربا عن تطلع الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم التقني اللازم لتحقيق أهداف الوزارة في ضوء التنمية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا في كافة المجالات؛ والتي يأتي من بينها تطوير منظومة الطيران المدني المصري.

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