المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

نقابة المهندسين تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر.. السبت المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نقابة المهندسين تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر.. السبت المقبل - أخبار كلمتك

نقابة المهندسين تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر.. السبت المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:34 مساءً - ◄ المهندس محمود عرفات: النقابة حريصة على الاحتفال بانتصار أكتوبر.. وبرنامج حافل للاحتفاء بالذكرى الواحد والخمسين للعبور

تُنظم النقابة العامة للمهندسين، يوم السبت المقبل 26 أكتوبر 2024، احتفالية كبرى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة، بحضور نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة ونخبة من الشخصيات العامة.

وستتضمن الاحتفالية لقاءً مفتوحًا مع اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الخبير العكسري والمفكر الاستراتيجي، كما تتضمن جلسة حوارية مع عدد من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم اللواء المهندس حسين مسعود، واللواء أركان حرب مهندس عصام عبد الحليم، واللواء بحري أركان حرب محمود متولي، واللواء أركان حرب مهندس محمد نادر عبد الوهاب.

محمود حامد عرفات - الأمين العام لنقابة المهندسين

من جانبه أكد المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، حرص النقابة على الاحتفاء بهذا النصر العظيم سنويًا، وتكريم أبطال قواتنا المسلحة، وتسليط الضوء على بطولات الشعب والجيش المصري، وتعريف المهندسين بمختلف فئاتهم العمرية وخصوصا الشباب منهم ببطولات الآباء والأجداد والتذكير بتضحياتهم، ما يساهم في رفع الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الشابة من المهندسين.

وكشف الأمين العام لنقابة المهندسين، عن بعض تفاصيل برنامج الاحتفالية قائلًا: «سيتخلل الجلسات الحوارية عرض أفلام تسجيلية قصيرة حول بعض المعارك والبطولات النادرة التي شهدتها الحرب ومعركة العبور».

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق