عضو بمجلس الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس تحمل رؤية مصر للتعامل مع التحديات الراهنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - أكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الثانية لمجموعة قمة البريكس، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تحمل رؤية مصر في التعامل مع التحديات الراهنة، حيث قال الرئيس السيسي: مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت إلتزام مصر بمباديء ومحاور عمل تجمع البريكس، حيث أوضح الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون بين دول البريكس، بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار وزيادة النمو الاقتصادى العالمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجمع البريكس فرصة عمل لتعزيز الشراكات مع دول تجمع البريكس مما يؤدي إلي جذب الإستثمارات لمصر خاصة وأن مصر طوال الـ 10 سنوات أنشئت بنية تحتية كبيرة.

وأوضح الكحيلي، أن الكلمة عبرت عن التحديات التي تواجه الدول النامية خاصة تصاعد إشكالية الديون المتراكمة، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث طالب الرئيس السيسي بضرورة أن يضلع المجتمع الدولي بدوره في تلك القضية مؤكدًا أن مصر تولى أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.

وأكد الكحيلي، مصر لتجمع بريكس سيكون له العديد من المكاسب على الاقتصاد المصري و تعزيز مكانة مصر الإقتصادية في السوق العالمية.