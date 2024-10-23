برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بقمة البريكس تساهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس في روسيا، و أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مجموعة دول البريكس وستحقق مكاسب اقتصادية كثيرة لمصر، وكذلك التحديات الإقليمية وما يتطلب ذلك من جهود لعودة الاستقرار

وأوضح " الناظر " في تصريحات صحفية له اليوم أن انضمام مصر للبريكس يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة ويتيح لها الفرصة للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي العالمي مشيرة أن مشاركة مصر في هذا التجمع الاقتصادي البارز تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز موقع مصر الاقتصادي وجعلها شريكاً محوريا في الأسواق الناشئة

وأكد " الناظر" أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والشراكات الاستراتيجية، بينهما ولتعزيز تلك العلاقات، موضحا أن روسيا شريك استراتيجي مهم لمصر، والدعم الروسي للتنمية الشاملة في مصر خاصة وتنفيذ مشروع الضبعة والمنطقة الروسية الاقتصادية المتواجدة في قناة السويس

وأوضح " الناظر" أن القمة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، وزيادة الاستثمارات فى المشروعات المشتركة التى من بينها المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، ومحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأشار " الناظر "، إلى أن المشاركة مهمة جداً، خاصة وأن مصر تستعد لجذب المزيد من الاستثمارات وذلك بعد البنية التحتية التي تمت في مصر طوال العشر سنوات وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تجعل مصر جاذب للاستثمارات