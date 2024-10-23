السكة الحديد: اختصار قطارات النوم والروسى تهوية بمحطة بشتيل الجديدة في الذهاب والإياب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:51 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن اختصار قطارات النوم والروسى تهوية ما بين القاهرة وأسوان بمحطة قطارات صعيد مصر فى الذهاب والإياب.

وجاء قرار السكك الحديدية بمناسبة تشغيل محطة صعيد مصر (بشتيل الجديدة ) تقرر اعتبارًا من يوم ٢٠٢٤/١١/١ إختصار جميع قطارات النوم الشغالة مابين القاهرة وأسوان وبالعكس بمحطة صعيد مصر بدلا من محطة القاهرة برمسيس ويتم وقوف قطاري ۱۰۸۹/۱۰۸۸ بمحطة صعيد مصر.

كما تقرر إعتبارًا من يوم ٢٠٢٤/١١/١ يتم وقوف جميع قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين القاهرة وأسوان وبالعكس بمحطة صعيد مصر.



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