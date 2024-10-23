تجديد تكليف ياسر مجاهد مديرًا لمركز الاستشارات الهندسية بـ "عين شمس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تكليف الدكتور ياسر مصطفى مجاهد الأستاذ المساعد بقسم الأشغال العامة مديرًا لمركز "الاستشارات الهندسية" بكلية الهندسة لمدة عامين اعتبارًا من 3/9/2024.

تجديد تكليف الدكتور ياسر مجاهد مديرًا لمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة

يذكر أن الدكتور ياسر مجاهد قام بالإشراف على مشروعات تطوير جامعة عين شمس منذ توليه إدارة مركز الاستشارات الهندسية عام 2020.

ويشغل منذ 3 سبتمبر 2020 وحتى الآن منصب مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضوا بوحدة الدراسات والاستشارات الهندسية المساحية بكلية الهندسة جامعة عين شمس منذ تعيينه في درجة مدرس بتاريخ 26 يوليو 2006 وحتى 22 نوفمبر 2011 وحتى الآن.

الدكتور ياسر مجاهد

كما أنه عضو بلجنة إعداد المواصفات المساحية لجمهورية مصر العربية واستشاري منظومة التسجيل المساحي العقاري التابع للمساحة العسكرية.

كما عمل ياسر مجاهد كمدير لوحدة الدراسات والاستشارات الهندسية المساحية بكلية الهندسة جامعة عين شمس من 23 نوفمبر 2011 حتى 2 سبتمبر 2020.

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