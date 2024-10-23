التموين: إطلاق 8 سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية بمدينة الطور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية أولى القوافل السلعية وهم 8 سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية الإستراتيجية والأساسية ولحوم ودواجن مجمدة وخضار بمدينة الطور بمنطقتى الوادى والجبيل وبنسب تخفيضات تجاوزت 15%.

جاء ذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الطور، حيث تفقد اللواء الدكتور ماهر هشام السكرتير العام بالمحافظة قافلة قرية الجبيل، ووجه باستمرار تلك القوافل وبنسبة تخفيضات تجاوزت 15% لمناطق الوديان.

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبالاشتراك مع الغرفة التجارية.

التموين: طرح البيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150

تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لليوم الثاني على التوالي، طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

ومن المقرر طرح كميات كبيرة تصل إلى ١٠ الاف طبق أسبوعيًا بسعر ١٥٠ جنيه للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

وأعلن وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

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