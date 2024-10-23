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تسليم خلية دفن صحى جديدة لدعم منظومة إدارة المخلفات في دمياط - أخبار كلمتك

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تسليم خلية دفن صحى جديدة لدعم منظومة إدارة المخلفات في دمياط - أخبار كلمتك

تسليم خلية دفن صحى جديدة لدعم منظومة إدارة المخلفات في دمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية اليوم بالتسليم الابتدائى للخلية الجديدة بالمدفن الصحى بأبو جريدة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة دمياط، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج المنظومة، وفي إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية. بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الخلية الجديدة تقع على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية قدرها 45  مليون جنيه، لافتة الي ان وزارة البيئة كانت قد شاركت فى تسليم المدفن الصحى بأبو جريدة  أواخر  يونيو الماضى والذى يقع على مساحة ١٠ أفدنة، ويتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، ٢ خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الترشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

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وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري،  والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه قد تم تسليم مجمع المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن بأبوجريدة علي مساحة 64 فدان بتكلفة قدرها 95 مليون جنيه حيث يوجد بالمجمع العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم محطة متحركة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة دمياط 146 مليون جنيه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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