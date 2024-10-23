«مدبولي» يكشف عن قانون جديد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 05:03 م 10/23/2024 5:03:09 PM

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا حريصون على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم يكن هناك أمورا صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: لا يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للآليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات»، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.

أوضح أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق فرص استثمارية في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة خارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب كل الشركات العالمية الكبرى في هذه المناطق، بفتح مقرات لها ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.