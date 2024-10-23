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«مدبولي» يكشف عن قانون جديد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

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«مدبولي» يكشف عن قانون جديد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

«مدبولي» يكشف عن قانون جديد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 05:03 م 10/23/2024 5:03:09 PM

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمتك

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا حريصون على متابعة السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة، موضحا أنه لم يكن هناك أمورا صعبة تدعو لنشر الشائعات كما شاهدنا في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: لا يمر أسبوع إلا ونحرص على النظر للآليات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات»، لافتا إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة قانون مناطق المال والأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة له، وهذا على غرار كل هذه النوعية من المناطق التي تنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة التي تجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها.

أوضح أن الفكرة التي تطرح حول القانون، الذي يشرح كيفية خلق فرص استثمارية  في مناطق محددة جغرافيا، آليات مرنة خارج الصندوق وطبقًا للتوجهات العالمية، بحيث يتم استقطاب كل الشركات العالمية الكبرى  في هذه المناطق، بفتح مقرات لها ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق، مشيرا إلى أننا نعمل بحرص على أن ننهي هذا القانون قبل نهاية عام 2024، وسيقدم للبرلمان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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